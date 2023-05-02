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Иванов Федор Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Федор
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
31 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3687. ИВАНОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ, 45 л., Благовещенск. у., Гильчинск. в., д. Гродеково. Амурск. Губсуд. Ст. 1 ч. 184, лиш. св. 3 г. 6 м. 26 д. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 31/ѴІІ—24.

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