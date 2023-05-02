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Конюхова Евдокия Илларионовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конюхова
Имя
Евдокия
Отчество
Илларионовна
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6448. КОНЮХОВА ЕВДОКИЯ ИЛЛАРИОНОВНА, 36 л., Киевск. г., б. Екатеринбургск. Губсуд, Ст. ст. 109, 171, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 1 сент. 923.

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