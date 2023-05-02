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Табаков Григорий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Табаков
Имя
Григорий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 338
Источник
Скан
Оригинальная запись
12496. Табаков Григорий Николаевич, 26 л., Тульск. г., Одоевск. р., д. Ламополозово. Н. С. г. Белева. Ст. ст. 16, 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 23 дек. 926.

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