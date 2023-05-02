Уразалиев Махсуд Салихович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уразалиев
- Имя
- Махсуд
- Отчество
- Салихович
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12318. УРАЗАЛИЕВ МАХСУД САЛИХОВИЧ, 26 л., Эльбурганск. окр., аула Касаевского. Карачаево-Черкесск. Облсуд. Ст. Ст. 142, 2 ч. 184, лиш. св. 2Г. 2 М. 25 Д. И пор. Пр 2 Г. П. В. З. С. 13/ІІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.