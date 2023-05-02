Грислис Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грислис
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37487. ГРИСЛИСЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Грисле). Лиш. ос. пр. изъ к. Гольдинген. у., Курситск. в., 36 л., рд. т. же у., въ Шрунденск. в.; — Либав. О. С., 4 п. 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 16 Нояб. 906 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 20 Янв. 909. | 98 87672 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 84638. | 95 62767 170 М. | 94 18085 169 М. | 95 31563 170 М.
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