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Полисадова Мария Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полисадова
Имя
Мария
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
08 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7833. ПОЛИСАДОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 35 л., Нерехтск. у., Игнатовск. в, д. Попадинки. Н С. Дежур. Камер. г. Ив-Вознесенска. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 8 авг. 923

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