Лычагин Лукьян Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лычагин
- Имя
- Лукьян
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8390. ЛЫЧАГИН ЛУКЬЯН НИКИФОРОВИЧ, 60 л., Троицк. у., Лейпцигск. в., с. Бородиновского. Н. С. 7 уч. Троицк. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 1 г. 8 м. Исп. 3 авг. 923.
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