Алексеев Михей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Михей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 484. Алексеев Михей Васильевич, 38 л., Тарск. окр., Н.-Колосовск. р., д. Кольчучиной. Сибирск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 4 сент. 926.
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