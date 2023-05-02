Назмутдинов Гайнутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назмутдинов
- Имя
- Гайнутдин
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90179. НАЗМУТДИНОВЪ, ГАЙНУТДИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Лаишев. у., Зюзинск. в., д. Тулушей, 27 л.; — Казан. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Марта 908. | 906 5312 1655 У. | 99 68388 169 М. | 903 5763 1655 У. | 98 8706 169 М. | 902 24982 169 М. | 97 24535 169 М.
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