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Шкурин Федор Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шкурин
Имя
Федор
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
30 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 287
Источник
Скан
Оригинальная запись
30547. ШКУРИН, ФЕДОР ПРОКОФЬЕВИЧ, 28 л. Гр. Таманск. отд.; — П. С. 3 уч. Таманск. отд. Растление, лиш. св. 7 л. Исп. 30 июля 920.

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