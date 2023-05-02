Токарский Даниель-Герш Мойше-Аврумов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Токарский
- Имя
- Даниель-Герш
- Отчество
- Мойше-Аврумов
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 634
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17806. ТОКАРСКІЙ, ДАНІЕЛЬ-ГЕРШЪ Мойше-Аврумовъ. Мщ. г. Умани, 22 л., рд. въ с. Перелетахъ, Паскицѣльск. в., Ананьев. у.; — К.-Подольск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 8 Нояб. 908. | 906 92828 1651 У., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Балтск. окр. отъ 11 Марта 908 г. (169 М., тюр. 3 м.),
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