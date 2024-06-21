Федоров Андрей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140437. ФЕДОРОВЪ, АНДРЕЙ ФЕДОРОВЪ. К. Старицк. у., Братковск. в., д. Щупалихи, 22 л.; — СПБ. Ст. М. С. 28 уч. 6 Окт 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Окт. 909. | 907 20160 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.