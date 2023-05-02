Абчинская Янина-Антонина Валентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абчинская
- Имя
- Янина-Антонина
- Отчество
- Валентьева
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129271. АБЧИНСКАЯ, ЯНИНА-АНТОнина Валентьева (она же Ябчинская). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 26 л.; — Варшав. О. С. 12 Мая 909, 134, 135, 2 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., тюр. 2½ г. Исп. 12 Окт. 909. | 908 44126 1655 У. | 904 55838 172 М. | 905 44868 1647 У.
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