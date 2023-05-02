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Сидоров Андрей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоров
Имя
Андрей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9070. СИДОРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 34 л., Стерлитамакск. у., Зиргановск. в., д. Сухаровки. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. Ст. 92, 94 ч. 1, 106 ч. 1, 114 ч. 2, лиш. св. 4 г. Исп. 25 окт. 923.

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