Бесседин Тимофей Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бесседин
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130038. БЕсСѢДИНЪ, ТИМОФЕЙ МАТВѣевъ. Мщ. пос. Чуровичъ, Новозыбков. у., 30 л.; — Ставропольск. О. С., 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 19 Сент. 909.
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