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Бушмакин Петр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бушмакин
Имя
Петр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
27 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
944. Бушмакин Петр Егорович, 19 л., Глазовск. у., Юкаменск. в., д. Пышкец. Вотск. Облсуд. Ст. 167, лиш. св. 6 л. инор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27/Ѵ—26.

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