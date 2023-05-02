Трифонов Дмитрий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Дмитрий Филиппович

Трифонов Дмитрий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трифонов
Имя
Дмитрий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
__ июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
29605. ТРИФОНОВ, ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 58 л. Гр. Медынск. у., Романовск. в. и д.; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Петрограда. Самоупр., лиш. св. 6 м. Исп. 39 июля 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.