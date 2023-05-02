Борштейн Терентий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борштейн
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143403. БОРШТЕЙНЪ. ТЕРЕНТІЙ НИколаевъ (онъ же Штейнъ и Бернштейнъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Лубны, 33 л.; — Лубенск. О. С. 16 Сент. 909, 131 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г. Исп. 19 Окт. 909. | 905 19723 1642 У. | 95 8450 1 ч. 1655 У. | 903 10607 1 ч. 1655 У. | 93 4770 170 М. | 98 84676 1659 У. | 93 47699 170 М. | 95 67806 1655 У.
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