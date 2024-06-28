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Юдаков Иван Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юдаков
Имя
Иван
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
26 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 345
Источник
Скан
Оригинальная запись
47098. ЮДАКОВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Тарусск. у., Высокиническ. в., д. Шопина, 29 л.; — Москов. О. С., 6 п. 13, 169, 8 п. 170 и 2 п. 471 М., тюр. 2 п. Исп. 26 Марта 907. .... | 99 24476 169 М. .... | 98 66822 169 М.

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