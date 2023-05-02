Зуев Михаил Миронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зуев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Миронович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5044. ЗУЕВ МИХАИЛ МИРОНОВИЧ, 46 л., Мамадышск. к., с. Нырты. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 16 ч. 3, 95, 114, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 декабря 923.
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