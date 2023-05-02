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Зуев Михаил Миронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зуев
Имя
Михаил
Отчество
Миронович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5044. ЗУЕВ МИХАИЛ МИРОНОВИЧ, 46 л., Мамадышск. к., с. Нырты. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 16 ч. 3, 95, 114, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 декабря 923.

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