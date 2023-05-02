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Гурович Гецель Абрамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурович
Имя
Гецель
Отчество
Абрамович
Дата исполнения приговора
05 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3605. ГУРОВИЧ ГЕЦЕЛЬ АБРАМОВИЧ, 22 л., Себежск. у., Пустошкинск. в. и с. Витебск. Губсуд. Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 5 дек. 923.

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