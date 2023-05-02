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Елисеева Мария Егоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елисеева
Имя
Мария
Отчество
Егоровна
Дата исполнения приговора
02 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
14853. ЕЛИСЕЕВА, МАРИЯ ЕГОРОВНА, 29 л. Гр. Каширск. у., Колтовск. в., с. Пятницы; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 2 июля 920.

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