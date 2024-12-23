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Абдуллин Ахмет Абдуллин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдуллин
Имя
Ахмет
Отчество
Абдуллин
Дата исполнения приговора
05 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
37275. АБДУЛЛИНЪ, АХМЕТЪ АБДУЛлинъ. К. Тобольск. у., Новосельск. в., с. Алымскаго, 20 л., рд. т. же у., Надцинск. в., въ юртахъ Тонковолошныхъ; — М. С. 4 уч. Тобольск. у., 1 п. 12, 1 и 5 п. 13, 169, 2 п. 170 и 3 п. 170¹ и 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 5 Марта 905.

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