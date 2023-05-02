Гладышев Алексей Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гладышев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1881. ГЛАДЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ, 20 л., Скопинск. у., Чурикавск. в., с. Высокого. В. Т. 3 стр. корп. Московск. окр. Ст. 205в, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 13/Ѵ—24.
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