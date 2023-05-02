Гольцов Семен Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольцов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101883. ГОЛЬЦОВЪ, СЕМЕНЪ СТЕПАновъ, (онъ же Кольцовъ, Конорѣзъ и Стефановъ), 21 г. К. Бѣльск. у., Покровск. в., въ д. Рудаковѣ; — Смолен. О. С., 24 Мая 911, 152, 1 ч. 1647, 3 ч. 1655 и 1657 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 20 Іюня 911, счит. ср. со 2 Окт. 910. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 51458, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 911г. № 5487. | 908 94296 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 94297.
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