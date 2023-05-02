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Нариц Август Янович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нариц
Имя
Август
Отчество
Янович
Дата исполнения приговора
29 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
27086. НАРИЦ, АВГУСТ ЯНОВИЧ, 41 г. Гр. Юрьевск. у., Ковальск. в., д. Сары; — Н. С. 1 уч. Лужск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 29 июля 920.

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