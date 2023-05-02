Щербинский Рох Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербинский
- Имя
- Рох
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 535
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156374. ЩЕРБИНСКІЙ, РОХЪ ЯНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Илжецк. у., гм. Пентковице, д. Вулька-Балтовской, 28 л.; — Радомск. О. С., 134, 135, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 60749 и 908 г. № 186825, каторж. раб. 12 л. Исп. 25 Іюля 909.
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