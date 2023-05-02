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Асмамбетов Джадау

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Асмамбетов
Имя
Джадау
Дата исполнения приговора
16 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
44976. АСМАМБЕТОВЪ, ДЖАДАУ. Кирг. старшин. № 15, Калмыцкой части, Внутренн. киргизск. орды, 32 л.; — Енотаев. У. С. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 16 Февр. 905.

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