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Панкратьев Григорий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панкратьев
Имя
Григорий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7412. ПАНКРАТЬЕВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 25 л., Кемск. у., Маслозерск. в., д. Христожарок. Главсуд Карельск. АССР. Ст. 66 ч. 2, лиш. св. 2 г. и пор пр. 3 г. Исп. 14 ноября 923.

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