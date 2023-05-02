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Дмитренко Ольга Ильинична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитренко
Имя
Ольга
Отчество
Ильинична
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
2658. ДМИТРЕНКО ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА, 43 л., Ростовск. окр., Ейск. р., с. Камышеватского. Н. С. 20 уч. Ростовск. окр. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11/ХІІ—24.

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