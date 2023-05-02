Мадалинский Франц Валентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мадалинский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Валентьев
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84472. МАДАЛИНСКІЙ, ФРАНЦЪ ВАлентьевъ, 22 л. К. Петроковск. у., гм. Горжковице, д. Собаковъ; — Петроковск. О. С., 26 Мая 911, 152, 13 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ 2-мя приг. сего С. отъ 14 Марта и 6 Апр. 911 г. (13 и 1 ч. 165. 7 У., арест. отд. 1½ г. по каждому), арест. отд. 2 г. Исп. 6 Іюня, счит. ср. съ 14 Марта 911. | 910 8398 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 104506. | 908 145601 169 М.
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