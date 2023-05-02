Лапковский Донат Каэтанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапковский
- Имя
- Донат
- Отчество
- Каэтанов
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87945. ЛАПКОВСКІЙ, ДОНАТЪ КаэтАновъ. К. Двинск. у., Варклянск. в., д. Пильпуки, 18 л.; — М. С. 2 уч. Фрндрихштатъ-Иллукстск. окр., 8 п. 170 и 3 п. 170¹ М., по сов. съ приг., отъ 18 Янв. 903 г., тюр. 1 г. Исп. 17 Янв. 904 (Вѣр.).
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.