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Кожанов Михаил Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кожанов
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
6116. КОЖАНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 22 л., Кимрск. у., Красновск. в., д. Цуминово, В. Т. при 48 стр. див., Московск. окр., Ст. 205, лиш. св. 1 г., Исп. 11 июня 923.

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