Дмитров Василий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитров Василий Петров

Дмитров Василий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитров
Имя
Василий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
31 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
37936. ДМИТРОВЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТРОВЪ. К. Рыльск. у., Амонск. в., с. Надѣйки, 30 л.; — З. Н. 1 уч. Сумск. у., 169, 2, 3 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ 13 Янв. 909 г. (тюр. 3 м.), тюр. 1 г. Исп. 31 Янв. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.