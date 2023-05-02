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Зашихин Алексей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зашихин
Имя
Алексей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
20 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3468. ЗАШИХИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 41 г., Сольвычегодск. у., Белослудск. в., д. 1-й Томши. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 2 г и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 20/ІІІ—24. 

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