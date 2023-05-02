Гужина Анастасия Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гужина
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 07 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46329. ГУЖИНА, АНАСТАСІЯ НИКОЛАева. К. Зеньков. у., Берковск. в., 41 г.; — М. С. 12 уч. г. Одессы, 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 7 Дек. 904.
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