Фомин Герасим Сидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Сидоров
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 490
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155193. ФОМИНЪ, ГЕРАСИМЪ СИДОровъ, Лиш. ос. пр. изъ к. Скопинск. у., Полянск. в., с. Поднаволока, 33 л., рд. т. же у., Яблоновск. в., въ с. Свистовкѣ; — Ярослав. О. С. 12 Окт. 909, 4 п. 124,149 и 164.2 У., арест. отд. 4 г. Исп. 11 Нояб. 909. | 906 82488 2 4. 1035 У. | 99 15081 170¹ М. | 904 9847 2 ч. 1655 У. | 98 20466 169 М. | 900 111258 1655 У.
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