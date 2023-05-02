Фомин Герасим Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Герасим Сидоров

Фомин Герасим Сидоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Герасим
Отчество
Сидоров
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 490
Источник
Скан
Оригинальная запись
155193. ФОМИНЪ, ГЕРАСИМЪ СИДОровъ, Лиш. ос. пр. изъ к. Скопинск. у., Полянск. в., с. Поднаволока, 33 л., рд. т. же у., Яблоновск. в., въ с. Свистовкѣ; — Ярослав. О. С. 12 Окт. 909, 4 п. 124,149 и 164.2 У., арест. отд. 4 г. Исп. 11 Нояб. 909. | 906 82488 2 4. 1035 У. | 99 15081 170¹ М. | 904 9847 2 ч. 1655 У. | 98 20466 169 М. | 900 111258 1655 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.