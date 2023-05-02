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Правдин Макарий Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Правдин
Имя
Макарий
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
10721. Правдин Макарий Федотович, 38 л., Томск. окр., Ишимск. р., д. Барнашевой. Н. С. 15 уч. Томск. окр. Ст. 142, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 28 сент. 926.

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