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Юртанов Петр Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юртанов
Имя
Петр
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
8442. ЮРТАНОВ, ПЕТР КУЗЬМИЧ, 33 Л. Гр. Карсунск. у., Карчинск. в., с. Коченяевки; - Н. С. 5 уч. Карсунск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амнист. освоб.

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