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Уваров Григорий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уваров
Имя
Григорий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
21 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
12272. УВАРОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 л., Шуйск. у., Афанасьевск, в., с. Пустошь. Ив.-Вознесенск. Губсуд. Ст. 109, лиш св. 3 г. 4 М. И пор. ПР. 3 г. Срок вступл. приг. в закон силу не указ, осужд. 21/ІѴ—24.

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