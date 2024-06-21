Васильев Егор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47730. ВАСИЛЬЕВЪ, ЕГОРЪ ВАСИЛЬевъ, 18 л. К. Гжатск. у., Чальско-Дорск. в., д. Токарева; — З. Н. 3 уч. Гжатск. у., 30 Янв. 911, 16, 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. Г. С. г. Гжатска отъ 3 Нояб. 910 г. (169 М., тюр. 3 м. ), тюр. 1 г. Исп. 14 Февр. 911.
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