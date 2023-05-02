Голубовская Михалина Адамова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голубовская
- Имя
- Михалина
- Отчество
- Адамова
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101859. гОЛУбОВСКАЯ, МИХАЛИНА Адамова, 38 л. К. Лидск. у., Орлянск. в., д. Долгой; — Виден. О. С., 18 Мая 911, 152 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1½ г. Исп. 22 Іюня 911. | 909 100434 170 М., по сов. съ приг. Г. С. г. Лиды отъ 9 Янв. 910 г. (тюр. 3 м.). | 908 122842 169 М. | 15 Нояб. 904 г. З. Н. 4 уч. Лидск. у., тюр. 4 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.