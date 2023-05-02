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Кузнецов Прокофий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Прокофий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7359. КУЗНЕЦОВ ПРОКОФИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л., Псковск. у., Палкинск. в., д. Казаково. Н. С. 13 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. 1 св. 1½ г. Исп. 11 мая 923.

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