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Семенов Иван Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
27 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8905. СЕМЕНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 39 л., Лужск. у., Полдубск. в., д. Крени. Н. С. 1 уч. Лужск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. ½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 апр. 923.

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