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Геращенко Яков Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Геращенко
Имя
Яков
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
24 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1433. Геращенко Яков Дмитриевич, 19 л., Рыльск. у., Хомутовск. в., д. Сальное. Курск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 8 л., и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/ІІ—26.

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