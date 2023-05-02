Фролов Кирилл Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140652. ФРОЛОВЪ, КИРИЛЛЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Ардатовск. у., Кулебакск. в., с. Велетьмы, 37 л.; — Нижегородск. О. С. 16 Сент. 909, 134, 135, 1 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 2 г. Исп. 19 Окт. 909. | 908 12554 170¹ М. | 904 83200 170 М.
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