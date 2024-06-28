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Богомолов Степан Викторов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богомолов
Имя
Степан
Отчество
Викторов
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
45324. БОГОМОЛОВЪ, СТЕПАНЪ ВИКТОровъ. К. Сергачск. у., Покровск. в., д. Соболева, 30 л.; — З. Н. 5 уч. Сергачск. у., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 19 Мая 905.

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