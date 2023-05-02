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Кислицын Алексей Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кислицын
Имя
Алексей
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
5955. КИСЛИЦЫН АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 22 л., Котельническ. у., Верхотульск. в., д. Поташонки, В. Т. при 17 стр. див. Московск. окр., Ст. 205б, лиш. св. 4 г., Исп. 30 ноября 923.

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