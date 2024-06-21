Федосеев Леон Федосеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федосеев
- Имя
- Леон
- Отчество
- Федосеев
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 556
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95995. ФЕДОСЕЕВЪ, ЛЕОНЪ ФЕДОСЕевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Рѣжицк. у., Веліонск. в., д. Бальтина, 28 л.; — Витебск. О. С., 149 и 2 ч. 1455 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 8 Нояб. 906 г., каторж. раб. 5 л. Исп. 17 Апр. 908. | 902 84088 1654 У. | 99 38203 169 М. | 99 86430 170 М.
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