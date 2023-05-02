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Кузнецов Анатолий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Анатолий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7293. КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 25 л., Богородск. у., Павловск. в. Н. С. 1 уч. Иркутск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. 6 п. и 2 д. Исп. 13 окт. 923.

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